Ρωσία- Ουκρανία: Το ποδόσφαιρο δεν καταλαβαίνει από πόλεμο

Ενα χρόνο ύστερα από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, στα εσωτερικό των δύο χωρών ένα από τα λίγα πράγματα που έχει μείνει να θυμίζει την προ πολέμου εποχή είναι το ποδόσφαιρο.

Οι Ρώσοι μπορεί να έχουν αποκλειστεί από όλες τις διεθνείς και συλλογικές διοργανώσεις, οι Ουκρανοί όχι, όμως στις Λίγκες τους η αλήθεια είναι πως δεν έχουν αλλάξει πολλά. Το ενδιαφέρον των φιλάθλων είναι το ίδιο, οι χορηγοί όλως περιέργως δεν διστάζουν να επενδύουν, τα μπάτζετ κυρίως στην Ρωσία εξακολουθούν να είναι μεγάλα και όσοι ξένοι ποδοσφαιριστές ή προπονητές αποφασίζουν να ρισκάρουν και να συνεχίσουν την καριέρα τους στην χώρα, αμείβονται πλουσιοπάροχα.

Στο ρωσικό πρωτάθλημα που μετά την τετράμηνη διακοπή ξεκίνησε και πάλι στις αρχές Μαρτίου, η Ζενίτ που έχει πάντα την στήριξη της «Gazprom», εξακολουθεί να διατηρεί τα σκήπτρα με διαφορά επτά βαθμών από την δεύτερη Ροστόφ και οκτώ από την τρίτη Σπαρτάκ Μόσχας.

Με μια προσεκτική ματιά στα ρόστερ αυτών των ομάδων, θα διαπιστώσει κανείς πως πολλά από τα μεγάλα ονόματα ποδοσφαιριστών έχουν αποχωρήσει από την χώρα, διαλέγοντας τη σιγουριά των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν έχουν παραμείνει αξιόλογοι παίκτες.

Για παράδειγμα, στην πρωτοπόρο Ζενίτ, από τους δέκα ξένους που συμπεριλαμβάνονται στο δυναμικό της ομάδας, οι επτά είναι Βραζιλιάνοι με μεγαλύτερα ονόματα αυτά των Μάλκομ και Κλαουντίνιο που το καλοκαίρι υπέγραψαν τις επεκτάσεις των συμβολαίων τους, κόντρα στο κύμα φυγής που επικρατούσε.

Και όχι μόνο αυτό, αλλά πριν ένα μήνα, με διάταγμα που υπέγραψε ο Βλάντιμιρ Πούτιν απέκτησαν την ρωσική υπηκοότητα με σκοπό να παίξουν όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες στην Εθνική Ρωσίας. Αλλωστε δεν έχουν παίξει ποτέ για τη «Σελεσάο», παίρνοντας μέρος μόνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Τον Σεπτέμβριο του 2021 κλήθηκαν για τους προκριματικούς αγώνες του Μουντιάλ του Κατάρ, αλλά ανακλήθηκαν από τη Ζενίτ πριν καν συμμετάσχουν έστω για ένα λεπτό.

Οι δύο Βραζιλιάνοι που ήταν μεταξύ των 38 αλλοδαπών που έλαβαν την ιθαγένεια από τον Ρώσο πρόεδρο, με ειδικό διάταγμα το οποίο εκδόθηκε ακριβώς ένα χρόνο μετά την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία, ήθελαν να αποκτήσουν αυτό το νέο καθεστώς για φορολογικούς λόγους, αφού θα φορολογούνται πολύ λιγότερο με τη ρωσική υπηκοότητα.

𝐁𝐫𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐧𝐞𝐰𝐬: Malcom and Claudinho extend their Zenit deals! 🇧🇷✍️

Η Ζενίτ κατάφερε να κρατήσει τον 29χρονο διεθνή Κολομβιανό αμυντικό χαφ Βιλμάρ Μπάριος που αποκτήθηκε το 2019 από την Μπόκα Τζούνιορς έναντι 12 εκατομμυρίων ευρώ ενώ στο ρόστερ της βρίσκονται ακόμη ο 25χρονος συμπατριώτης του Ματέο Κασιέρα και ο διεθνής σέντερ μπακ από το Καζακστάν Νουράλι Αλίπ.

Οι καλές διπλωματικές σχέσεις Ρωσίας – Βραζιλίας απέτρεψαν την φυγή των περισσότερων Βραζιλιάνων από το πρωτάθλημα, που για τον ίδιο λόγο έχει στις τάξεις του αρκετούς Σέρβους, παίκτες των πρώην Σοβιετικών δημοκρατιών αλλά και χωρών της Λατινικής Αμερικής που διατηρούν ανοιχτούς διαύλους με την Μόσχα.

Συνολικά 17 Βραζιλιάνοι ποδοσφαιριστές αγωνίζονται αυτή την στιγμή στη Ρωσική Πρέμιερ Λιγκ. Επίσης 13 Σέρβοι, 8 Λευκορώσοι, 7 Αργεντίνοι, 6 Βόσνιοι, 4 Κροάτες και 3 Μαυροβούνιοι. Απο τις χώρες της Ε.Ε, μόνο 3 Ολλανδοί, 3 Γάλλοι και, 1 Πορτογάλος.

Η Κράσνονταρ του Ρώσου μεγιστάνα Σεργκέι Γκαλίτσκι, με το κατά πολλούς πιο σύγχρονο γήπεδο του κόσμου, προσέφερε πριν δύο μηνες ένα εξαιρετικό συμβόλαιο στον γνώριμο από την παρουσία του στην Ελλάδα, ως παίκτη και ως προπονητή, Βλάνταν Ίβιτς, για να αφήσει την Μακάμπι Τελ Αβίβ. Ένα ετήσιο συμβόλαιο που ξεπερνά το 1,5 εκ. ευρώ και αγγίζει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο συνυπολογίζοντας τα μπόνους και τις απολαβές των συνεργατών του Σέρβου τεχνικού. Μεταξύ αυτών, ο παλαίμαχος άσος του Ολυμπιακού Σίνισα Γκόγκιτς και ο πρώην τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ Χρηστος Κελπέκης.

Την ίδια ώρα στην Ουκρανία, το ποδόσφαιρο μοιάζει να παραμένει ανεπηρέαστο από τις εχθροπραξίες. Η Σαχτάρ είναι πρωτοπόρος στο πρωτάθλημα με τρεις βαθμούς διαφορά από την δεύτερη Ντνίπρο και μέχρι πρότινος μετείχε στο Γιουρόπα Λιγκ, φτάνοντας στην φάση των «16».

Εχοντας κασέ 7 εκατομμυρίων ευρώ συνεχίζει να αγωνίζεται στον σύλλογο του Ντόνετσκ ο 22χρονος διεθνης επιθετικός με την Μπουρκίνα Φάσο Λασινά Τραορέ, ο οποίος πριν δύο χρόνια αποκτήθηκε από τον Άγιαξ αντί 10 εκατ. ευρώ και αποτελεί τον πιο ακριβοπληρωμένο ξένο ποδοσφαιριστή της Ουκρανικής Πρέμιερ Λιγκ.

Ο πρόεδρος της Σαχτάρ, Ρίνατ Αχμέτοφ, που σύμφωνα με το Forbes είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στην χώρα, αποφάσισε να αφήσει έναν αξιόλογο κορμό στην ομάδα, παρά τη μεταγραφή του μεγάλου ταλέντου του ουκρανικού ποδοσφαίρου Μιχαΐλο Μούντρικ, στην Τσέλσι του Αμερικάνου μίδα Τοντ Μπόλι αντί 100 εκ. ευρώ, ένα αστρονομικό ποσό, από το οποίο 25 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν σε Ουκρανούς στρατιώτες και τις οικογένειές τους.

Οι Βραζιλιάνοι αποτελούν την μερίδα του λέοντος (34%), των ξένων του Ουκρανικού πρωταθλήματος.

Την στιγμή που η Εθνική Ουκρανίας ετοιμάζεται να ριχτεί την ερχόμενη Κυριακή (26/3) στη μάχη των προκριματικών του Euro, αντιμετωπίζοντας στο Γουέμπλεϊ την Αγγλία, η Εθνική Ρωσίας θα δίνει τον πρώτο της εντός έδρας αγώνα από την έναρξη του πολέμου, υποδεχόμενη στην Αγία Πετρούπολη το Ιράκ. Η ομάδα του Βάλερι Κάρπιν δεν είχε δώσει αγώνα σε ρωσικό έδαφος από τότε που συνέτριψε με 6-0 την Κύπρο τον Νοέμβριο του 2021 για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, στο οποίο τελικά δεν έπαιξε καθώς αποκλείστηκε από τη FIFA.

Tickets on sale now for Russia v Iraq this Sunday at the Gazprom Arena! 🇷🇺🇮🇶

🎫 https://t.co/DLxVcBy3Og pic.twitter.com/e160y4YKd6

— FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) March 23, 2023