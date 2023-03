Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς: Η μέρα που έκλαψε ο «Θεός»

Μόνο όσοι δεν γνωρίζουν τίποτα για την σπάνια στόφα του πήραν αψήφιστα εκείνο το «I’ll be back» που είχε ξεστομίσει ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς πέρυσι τέτοια εποχή, λίγο πριν περάσει την πόρτα του χειρουργείου για να υποβληθεί σε μια σοβαρή εγχείρηση ικανή να βάλει τέρμα στην καριέρα κάθε αθλητή, πόσο μάλλον κάποιου που είχε ήδη ξεπεράσει τα 40 χρόνια ζωής. Φτιαγμένος από άλλη πάστα, αυτός ο απίθανος τύπος από το Μάλμε της Σουηδίας, με ρίζες από τη Βοσνία από την πλευρά του πατέρα του και την Κροατία από την πλευρά της μητέρας του, επέστρεψε στα γήπεδα όπως το υποσχέθηκε και μάλιστα με θόρυβο ανάλογο με το όνομά του.

Με το γκολ που πέτυχε με τη φανέλα της Μίλαν στο ματς με την Ουντινέζε, ο Ζλάταν έγινε πριν μία εβδομάδα ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης (41 χρονών και 166 ημερών) που σκόραρε στη Serie A παίρνοντας το ρεκόρ από τον Αλεσάντρο Κοστακούρτα, ενώ στην πρεμιέρα της Σουηδίας στην προκριματική φάση του Euro 2024 με αντίπαλο το Βέλγιο, έχασε για τέσσερις ημέρες την ευκαιρία να γίνει από τώρα ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε σ’ αυτή τη διοργάνωση.

