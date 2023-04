Σαντιό Μανέ: Η ζωή ενός ποδοσφαιριστή αντι-σταρ

Σε μια cult σκηνή, ο Σαντιό Μανέ βγαίνει από τα αποδυτήρια της Λίβερπουλ κρατώντας ένα κινητό τηλέφωνο στο χέρι. Με λίγη προσοχή στην εικόνα, αντιλαμβάνεται κανείς ότι η οθόνη του κινητού του είναι σπασμένη, σχεδόν θρυμματισμένη. Το αδηφάγο κοινό αρχίζει αμέσως πυρ ομαδόν στα μέσα κοινωνικής… απαξίωσης, με επίκεντρο μια προφανή ερώτηση: πόσο «τσίπης» μπορεί να είναι κάποιος που βγάζει 12 εκατ. ευρώ το χρόνο για να καταδέχεται να κυκλοφορεί με ένα σπασμένο κινητό στο χέρι;

Sadio Mane builds schools, hospitals and do loads of other charity work but he’s always spotted with a broken phone.. When asked, he said he’s has seen poverty before so he will not live lavishly but would rather share.. pic.twitter.com/ZgbEh67xSE

