Στο Κατάρ και το Παγκόσμιο Κύπελλο μπάσκετ του 2027

Το Κατάρ, μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου του 2022, θα είναι η χώρα που θα φιλοξενήσει και το Παγκόσμιο Κύπελλο μπάσκετ του 2027 όπως ανακοίνωσε η FIBA.

Ετσι, μετά τη φετινή διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί σε Φιλιππίνες, Ιαπωνία και Ινδονησία (25/8-10/9), το Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ θα παραμείνει σε ασιατικά εδάφη.

Η κλήρωση να είναι προγραμματισμένη για αύριο Σάββατο (29/4), ενώ το 2019 φιλοξενήθηκε στην Κίνα.

2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣🏀🌍🏆➡️🇶🇦

We are delighted to announce that FIBA Basketball World Cup 2027 will be hosted by Doha, Qatar!

MORE 👉 https://t.co/puyFxh7wvH#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/DajrbQBA3e

— FIBA Basketball World Cup (@FIBAWC) April 28, 2023