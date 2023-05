Euroleague: Στον τελικό ο Ολυμπιακός – Σαρωτικός απέναντι στη Μονακό

Στον τελικό της Euroleague, με τρόπο πραγματικά… εκκωφαντικό, προκρίθηκε ο Ολυμπιακός για 9η φορά στην Ιστορία του, καθώς επικράτησε της Μονακό με 76-62 στον πρώτο ημιτελικό του Φάιναλ Φορ του Κάουνας και την Κυριακή (21/5) θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το 4ο τρόπαιο του στη διοργάνωση απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης ή την Μπαρτσελόνα.

Η «αναιμική» εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου και το -12 απέναντι στους Μονεγάσκους (29-41), μετατράπηκε σε… καταιγίδα στο δεύτερο ημίχρονο για τον Ολυμπιακό, που συμπαρέσυρε στο διάβα του τη Μονακό και την έριξε στο καναβάτσο.

Η καταπληκτική τρίτη περίοδος με επιμέρους σκορ 27-2 (!), άλλαξε τα πάντα κι οδήγησε τον Ολυμπιακό στον μεγάλο τελικό της Euroleague.

Τρομερή εμφάνιση απ’ τον MVP της κανονικής περιόδου Σάσα Βεζένκοφ που «σταμάτησε» στους 19 πόντους και στα 6 ριμπάουντ, καθοριστικός στις στιγμές που η μπάλα «έκαιγε» κι ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων», Κώστας Παπανικολάου με 15 πόντους (8ρ.) και πολλά μεγάλα καλάθια στο τρίτο δεκάλεπτο.

Τα δεκάλεπτα: 14-20, 29-41, 56-43, 76-62

