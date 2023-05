«Η La Liga ανήκει στους ρατσιστές»: Οργή για τη νέα ρατσιστική επίθεση κατά του Βινίσιους

Ο Βινίσιους Τζούνιορ, της Ρεάλ Μαδρίτης, κατήγγειλε πως «η Λίγκα ανήκει στους ρατσιστές», μετά τα ρατσιστικά συνθήματα εις βάρος του στο ματς με τη Βαλένθια.

Στο 70′ της αναμέτρησης, οι φίλαθλοι των γηπεδούχων άρχισαν να επιτίθεται με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς προς τον Βραζιλιάνο αστέρα, ο οποίος ζητούσε επίμονα την απομάκρυνση ενός εκ των δραστών, απειλώντας να αποχωρήσει από το γήπεδο. Ωστόσο, ο 22χρονος παρέμεινε στο παιχνίδι, αλλά αποβλήθηκε για βίαιη συμπεριφορά στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων, ύστερα από διαπληκτισμό με τον Ούγκο Ντούρο.

⚠️ Inaceitável! Vinícius Júnior sofre mais um caso de racismo em jogo na Espanha

Partida do Real Madrid foi interrompida no 2º tempo após parte da torcida do Valencia chamar o atacante brasileiro de “macaco”.

