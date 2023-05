Ισπανία: Επτά συλλήψεις για τις ρατσιστικές επιθέσεις κατά του Βινίσιους

Συνολικά επτά συλλήψεις έχει πραγματοποιήσει η ισπανική αστυνομία μετά τα τελευταία επεισόδια ρατσιστικής βίας με θύμα τον Βινίσιους Τζούνιορ της Ρεάλ Μαδρίτης, γεγονός που έχει προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων εντός κι εκτός Ισπανίας.

Συγκεκριμένα, η αστυνομία συνέλαβε τέσσερα άτομα τα οποία είναι ύποπτα για το κρεμασμένο ομοίωμα του σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους Τζούνιορ, από γέφυρα της Μαδρίτης.

Το ομοίωμα με τη φανέλα του Βραζιλιάνου και μια επιγραφή πάνω στη γέφυρα που έγραφε «Η Μαδρίτη σιχαίνεται τη Ρεάλ» εμφανίστηκε την Κυριακή, πριν από το παιχνίδι μεταξύ της Ρεάλ και της Ατλέτικο.

Spain authorities say they have detained 4 over January Vinicius hung effigy incident. #GRSport #NiajeNiaje pic.twitter.com/34I4Gyeomj

Παράλληλα, η αστυνομία της Βαλένθια προχώρησε σε τρεις συλλήψεις υπόπτων, στο πλαίσιο της έρευνας για τα ρατσιστικά συνθήματα εις βάρος του Βινίσιους, στην ίδια αναμέτρηση. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, πρόκειται για τρία νεαρά άτομα που φέρεται να εκτόξευσαν χαρακτηρισμούς ρατσιστικού περιεχομένου εις βάρος του Βραζιλιάνου επιθετικού.

Υπενθυμίζεται πως το παιχνίδι της Κυριακής σταμάτησε για σχεδόν 10 λεπτά, όταν ο 22χρονος επιθετικός αναγνώρισε έναν οπαδό της Βαλένθια που του επιτίθετο λεκτικά με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς, ενώ βίντεο οπαδών να τραγουδούν εν χορώ ρατσιστικά συνθήματα εναντίον του έκαναν τον γύρο των social media.

Τα δύο επεισόδια της Κυριακής, το ομοίωμα και οι ρατσιστικοί χαρακτηρισμοί την ώρα του αγώνα, προκάλεσαν την οργή πολιτικών, αθλητικών παραγόντων, πολιτών εντός και εκτός Ισπανίας, αλλά και την αντίδραση τόσο του τεχνικού της Ρεάλ όσο και του ίδιου του παίκτη, με αμφότερους να κάνουν λόγο για «ρατσιστικό πρωτάθλημα».

«Προτού επικρίνετε και συκοφαντήσετε το πρωτάθλημα, ενημερωθείτε σωστά», αντεπιτέθηκε ο Χαβιέρ Τεμπάς, πρόεδρος της La Liga, υποστηρίζοντας πως ο Βινίσιους δεν παρέστη σε σύσκεψη για την αντιμετώπιση των φαινομένων ρατσισμού στα ισπανικά γήπεδα.

1. Neither Spain nor @LaLiga is racist, it is unfair to say this.

2. At @LaLiga we report and go after racism in the strongest possible way within our remit.

3. We have reported nine instances of racist insults this season (eight have been against @vinijr). We always identify… https://t.co/KFXHOJv6cb

— Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) May 22, 2023