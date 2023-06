Ρολάν Γκαρός: Πρωταθλήτρια ξανά η Ιγκα Σβιόντεκ

Το τρίτο στέμμα του Ρολάν Γκαρός την τελευταία τετραετία (2020, 2022, 2023) και δεύτερο διαδοχικό ανήκει στην Iγκα Σβιόντεκ.

Η «βασίλισσα» του τουρνουά του Παρισιού επιβεβαίωσε σήμερα στο Philippe Chatrier τον τίτλο του απόλυτου φαβορί απέναντι στην εξαιρετική Καρολίνα Μούχοβα, νίκησε με 2-1 σετ στο μεγάλο τελικό (6-2, 5-7, 6-4) και απόλυτα δίκαια κατέκτησε μέσα σε κλάματα το 4ο τρόπαιο Grand Slam της καριέρας της (με το US Open του 2022) και 14ο επί συνόλου 18 τελικών που έχει λάβει μέρος!

Μπήκε με αυτό το τρόπαιο στο κλειστό κλαμπ των αθλητριών που έχουν σημειώσει κάτι ανάλογο στο παρελθόν, να το κατακτήσουν δηλαδή τρεις φορές, μετά τις Μόνικα Σέλες και Σερίνα Γουίλιαμς.



Απέναντι στην Τσέχα, η οποία από το νο. 43 που βρισκόταν πριν την έναρξη του τουρνουά κι από τη Δευτέρα (12/06) θα βρεθεί στο νο16 κάνοντας career high και που μετά την τεράστια ανατροπή επί της Σαμπαλένκα έφτασε κοντά στο κάνει άλλο ένα μυθικό come back, αλλά λύγισε στις… λεπτομέρειες, η Πολωνή απέδειξε ότι δικαιολογημένα κατέχει την κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης.

Eφτασε μέχρι το σημερινό αγώνα χωρίς να χάσει σετ κι έχασε το πρώτο μετά τον 4ο γύρο της περυσινής διοργάνωσης στο Οπεν της γαλλικής πρωτεύουσας. Πίεσε από το ξεκίνημα την αντίπαλό της, έκανε πολύ γρήγορα τα μπρέικ που χρειαζόταν και προηγήθηκε εύκολα με 1-0.

🔙✌️🔙@iga_swiatek overcomes Muchova 6-2, 5-7, 6-4 to successfully defend her title and earn a third Roland-Garros crown.#RolandGarros pic.twitter.com/q1OPO4qRJa

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2023