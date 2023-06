Ρολάν Γκαρός: Ιστορικός θρίαμβος για τον Νόβακ Τζόκοβιτς – Κορυφαίος όλων των εποχών σε Grand Slam

Ο θρύλος των θρύλων του τένις ονομάζεται Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος πρωταθλητής έγραψε σήμερα στο Philippe Chatrier του Παρισιού το όνομά του με χρυσά γράμματα στην Ιστορία του αθλήματος, αφού χρίστηκε κορυφαίος όλων των εποχών σε κατακτήσεις τίτλων Grand Slam μετά τη νίκη του επί του Κάσπερ Ρουντ με 3-0 (7-6(1), 6-3, 7-5) στον τελικό του Ρολάν Γκαρός.

Ο «Νολε» έφτασε τα 23 τρόπαια σε Major τουρνουά (10 Australian Open, 7 Wimbledon, 3 US Open, 3 Roland Garros), επίτευγμα που δεν έχει καταφέρει κανένας άλλος τενίστας στα χρονικά του αθλήματος. Μέχρι πριν την έναρξη του τελικού στο Παρίσι, ο Τζόκοβιτς μετρούσε 22 τρόπαια Grand Slam, όσα και ο Ραφαέλ Ναδάλ, αλλά από το απόγευμα της Κυριακής ο 36χρονος είναι ο απόλυτος κυρίαρχος!

🏆 Forever raising the bar 🏆@DjokerNole masters Casper Ruud 7-6(1), 6-3, 7-5 to win a third Roland-Garros title and an unprecedented 23rd Grand Slam men’s singles title.

