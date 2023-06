Κρίμα το γκολ, κρίμα κι ο σούπερ πανηγυρισμός (βίντεο)

Ο Παναμάς πέτυχε ένα εξαιρετικής ομορφιάς τέρμα στον μικρό τελικό του Concacaf Nations League τα ξημερώματα της Δευτέρας, ώρα Ελλάδος, κόντρα στο Μεξικό, και πανηγύρισε με πολύ ιδιαίτερο τρόπο που έκανε και τους Αμερικανούς σχολιαστές να τον θαυμάσουν. Μόνο που το γκολ λίγη ώρα μετά ακυρώθηκε…

Το Μεξικό προηγείτο με 1-0 στον αγώνα που θα έκρινε την τρίτη θέση στη διοργάνωση των εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής το βράδυ της Κυριακής ώρα ΗΠΑ όπου και διεξαγόταν το παιχνίδι.

Ηταν το 54ο λεπτό όταν ο Παναμάς – ανερχόμενη δύναμη στο ποδόσφαιρο της Κεντρικής Αμερικής – κέρδισε ένα φάουλ από τα δεξιά. Η εκτέλεση έφερε την μπάλα στην καρδιά της μεξικανικής άμυνας και ο αρχηγός των Παναμέζων, Ανίμπαλ Γοδόι στόπαρε την μπάλα με το στήθος πριν εξαπολύσει ένα ανάποδο ψαλίδι που πήγε κατευθείαν στα δίχτυα του εμβρόντητου Οτσόα, του βετεράνου τερματοφύλακα του Μεξικού.

Εκστασιασμένος από το γκολ της ισοφάρισης και τον τρόπο που το πέτυχε, ο Γοδόι έτρεξε να πανηγυρίσει στο σημαιάκι του κόρνερ, κάθισε στο χορτάρι και κάλεσε τους συμπαίκτες του να παραταχθούν πίσω του, σε έναν πανηγυρισμό εμφανώς… δουλεμένο στην προπόνηση: Ο αρχηγός έκανε ότι κωπηλατεί, και τον ακολούθησαν τουλάχιστον 8-9 συμπαίκτες του, όλοι κωπηλατώντας σαν να βρίσκονται στην ίδια λέμβο.

Aníbal Godoy scores a GOLAZO but it is ruled out for offside. 😱 pic.twitter.com/KJlJVXfphx

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) June 18, 2023