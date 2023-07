Φαν Ντερ Σαρ: Βγήκε από την εντατική ο θρύλος του Αγιαξ και της Γιουνάιτεντ

Από την εντατική βγήκε ο Εντουιν Φαν ντερ Σαρ και λίγη ώρα αργότερα ανέβασε το πρώτο του μήνυμα μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του.

Συγκεκριμένα, ο Ολλανδός θρύλος του Άγιαξ και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με μήνυμά του στο «twitter», ενημέρωσε πως βγήκε από την εντατική, ευχαριστώντας παράλληλα όσους είχαν στείλει μηνύματα συμπαράστασης στην οικογένειά του αυτές της ημέρες.

«Πρώτα απ ‘όλα, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για όλα αυτά τα υπέροχα και υποστηρικτικά μηνύματα. Είμαι στην ευχάριστη θέση να μοιραστώ ότι δεν είμαι πλέον στην εντατική. Ωστόσο, είμαι ακόμα στο νοσοκομείο. Ελπίζω να πάω σπίτι την επόμενη εβδομάδα και να κάνω το επόμενο βήμα στην ανάρρωσή μου!», ανέφερε ο Φαν ντε Σαρ.

First of all, we want to thank everyone for all the great and supportive messages.

I’m happy to share that I’m no longer in the intensive care unit. However, I’m still in hospital. I hope to go home next week and take the next step in my recovery! pic.twitter.com/3LSNC72ki0

— Edwin van der Sar (@vdsar1970) July 18, 2023