Παρίσι: Ακυρώθηκε το test event ανοικτής κολύμβησης λόγω μόλυνσης του Σηκουάνα

Το test event ανοικτής κολύμβησης, που επρόκειτο να διεξαχθεί σήμερα (6/8) στον Σηκουάνα, ακυρώθηκε λόγω ρύπανσης του ποταμού, όπως ανακοινώθηκε σχετικά από την World Aquatics, μετά από διαβουλεύσεις για τα τελευταία αποτελέσματα αναλύσεων από το νερό του περίφημου ποταμού.

Χαρακτηρίζοντας την ποιότητα του νερού «κάτω από τα αποδεκτά πρότυπα», η World Aquatics εκτιμά, ότι «πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με το Παρίσι 2024 και τις τοπικές αρχές, για να διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν σταθερά σχέδια έκτακτης ανάγκης για το επόμενο έτος», προστίθεται στην ανακοίνωση.

