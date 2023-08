Τρομακτικό ατύχημα στους αγώνες NASCAR – Αυτοκίνητο αναποδογύρισε 10 φορές

Ο οδηγός του NASCAR Mπράιαν Πρις πήρε εξιτήριο από νοσοκομείο της Daytona Beach της Φλόριντα την Κυριακή, αφού το αυτοκίνητό του γύρισε 10 φορές στον αέρα το προηγούμενο βράδυ κατά τη διάρκεια ενός αγώνα της σειράς Cup Series.

To Ford του οδηγού της Stewart-Haas Racing προσέκρουσε σε προπορευόμενο όχημα και στροβιλίστηκε στον αέρα για 10 φορές με συνέπεια να διαλυθεί. Ο Μπράιαν Πρις κατάφερε ωστόσο να βγει με την βοήθεια των σωστικών συνεργείων. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε σε φορείο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ο Πρις έγραψε στο Twitter περίπου δύο ώρες μετά τον αγώνα: «Αν θέλεις να είσαι οδηγός αγώνων, καλύτερα να είσαι σκληρός…Θα επιστρέψω».

Το ατύχημα του ξύπνησε μνήμες από το οδυνηρό ατύχημα του Ράιαν Νιούμαν στο Daytona 500 το 2020. Ο Νιούμαν κατάφερε να βγει από το νοσοκομείο λίγες ημέρες αργότερα, άλλη μια απόδειξη των βελτιώσεων στην ασφάλεια του NASCAR που έγιναν μετά τον θάνατο του Ντέιλ Ερνχάρτ στον τελευταίο γύρο του Daytona 500 του 2001.

Η ομοσπονδία NASCAR κατά την διάρκεια του περασμένου έτους βελτίωσε περαιτέρω τους κανόνες ασφαλείας στα μονοθέσια για να προσπαθήσει να περιορίσει τις δυνάμεις G που ασκούνται στους οδηγούς.

Ryan Preece flipped 10 times in this violent crash late at Daytona.#NASCAR | @NBC and @Peacock pic.twitter.com/ho1EpXZr3E

— NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) August 27, 2023