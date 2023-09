Ρουμπιάλες: Παραιτήθηκε από την ισπανική ομοσπονδία μετά το φιλί στην Ερμόσο

Την παραίτησή του από την προεδρία της ισπανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας μετά το φιλί στην Τζένι Ερμόσο προανήγγειλε σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Λουίς Ρουμπιάλες.

Μιλώντας στον Πιρς Μόργκαν, ο Ρουμπιάλες γνωστοποίησε την πρόθεσή του να παραιτηθεί από τη θέση του προέδρου της ισπανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

BREAKING: Luis Rubiales has sensationally resigned as President of the Royal Spanish Football Federation following the scandal over him kissing Spain’s Jenni Hermoso at the Women’s World Cup Final. He revealed the news in a world exclusive interview for ⁦@PiersUncensored⁩ pic.twitter.com/Kl2uQTOzqv

— Piers Morgan (@piersmorgan) September 10, 2023