Βεζένκοβ: «Είμαι εδώ για το όνειρό μου – Το Σακραμέντο είναι σαν μεγάλο χωριό» (βίντεο)

Την πρώτη του Media Day ως παίκτης των Σακραμέντο Κινγκς έζησε ο Σάσα Βεζένκοφ, που δήλωσε έτοιμος να βοηθήσει τους «βασιλιάδες» με όποιον τρόπο του ζητηθεί.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ μίλησε για τη διαφορά ανάμεσα σε ευρωπαϊκό και αμερικανικό μπάσκετ, για τις πρώτες εντυπώσεις του από την πρωτεύουσα της Καλιφόρνια, αλλά και για συμπαίκτες του, όπως ο Ντι Ααρον Φοξ και Κίγκαν Μάρεϊ.

«Αισθάνομαι υπέροχα. Βρισκόμαι εδώ ήδη έναν μήνα. Ολα βαίνουν καλώς. Ο οργανισμός του Σακραμέντο με κάνει να νιώθω σαν είναι το δεύτερο σπίτι μου εδώ, για αυτό είμαι εγνώμων. Η οικογένειά μου είναι εδώ και με στηρίζει. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε.

Από τον πρόεδρο της ομάδας, μέχρι τον τελευταίο παίκτη, όλοι είναι καλοί άνθρωποι, θέλουν να σε βοηθήσουν, σε ρωτάνε κάθε μέρα πώς είσαι, πώς είναι η οικογένειά σου. Υπάρχει μία διαφορετική σύνδεση. Δεν μπορείς να το περιγράψεις αν δεν το αισθανθείς.

Κάθε μέρα είναι και καλύτερη. Το ίδιο θα συμβεί και με τους αγώνες. Είμαι από μία άλλη ήπειρο, από άλλη χώρα, αλλά είμαι εδώ για το όνειρό μου, για τη δουλειά μου και για τις νίκες της ομάδας.

Επιθετικά όλοι βλέπουν τι μπορούν να κάνουν οι Κινγκς, τον ρυθμό, την ταχύτητα, την κίνηση της μπάλας. Το ερώτημα είναι πόσο καλοί θα είμαστε στο αμυντικό κομμάτι, κι αυτό θα βελτιωθεί μέσα από τα παιχνίδια. Πρέπει όμως να κρατήσουμε ψηλά τα στάνταρ μας στην επίθεση.

Είναι μία νέα πρόκληση. Ακόμα και αν μελετάς το παιχνίδι και βλέπεις βίντεο, πρέπει να το αισθανθείς, να έρθεις αντιμέτωπος με αυτό. Θα βελτιώνομαι καθημερινά. Δουλεύω και έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου.

Το Σακραμέντο είναι ήσυχο, σαν μεγάλο χωριό, χωρίς παρεξήγηση. Είναι ωραία.

Ολοι ξέρουν τι είδους μπασκετμπολίστας είναι ο Φοξ, είναι All-Star, αλλά είναι και καλός άνθρωπος, θέλει να σε βοηθήσει, να προπονηθεί με τους νεαρούς παίκτες. Κάθε καλός αθλητής μπορεί να γίνει All-Star, όμως το να παραμείνεις ο ίδιος άνθρωπος με αυτόν που ήσουν όταν ξεκίνησες και να βοηθάς τους άλλους, το να νοιάζεσαι για την ομάδα περισσότερο από όσο νοιάζεσαι για τον εαυτό σου, είναι πραγματικά το κλειδί.

Kevin Huerter says Sasha Vezenkov had come in and already broke all the team shooting records from last fall/offseason.

“He comes in and he doesn’t miss. A lot of us have some work to do to catch up.” pic.twitter.com/JXPBeyZkyQ

— Matt George (@MattGeorgeSAC) October 2, 2023