Ποδόσφαιρο: Πιλοτικά η 10λεπτη αποβολή παικτών

Την εμφάνισή της στον κόσμο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου ενδέχεται να κάνει η «πορτοκαλί» κάρτα, με την οποία θεσπίζεται η προσωρινή αποβολή παικτών, σύμφωνα με τη γαλλική L’ Equipe.

Οπως αναφέρει, το Δ.Σ. της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (IFAB) αποφάσισε την Τρίτη να δώσει το «πράσινο φως» σε δοκιμές για την εισαγωγή 10λεπτων αποβολών, όπως συμβαίνει στο ράγκμπι.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο συμφώνησε ότι η προσωρινή αποβολή για διαμαρτυρίες κατά του διαιτητή ή για σκόπιμα φάουλ, θα πρέπει να δοκιμαστεί σε επαγγελματικό επίπεδο», δήλωσε η IFAB.

«Οι φίλαθλοι απογοητεύονται πάρα πολύ όταν βλέπουν μια πολλά υποσχόμενη αντεπίθεση να ματαιώνεται από ένα σκόπιμο φάουλ», δήλωσε στο AFP ο Μαρκ Μπούλινχαμ, εκτελεστικός διευθυντής της IFAB.

