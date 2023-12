Πρωταθλήτρια η Παλμέιρας, επεισόδια μετά τον υποβιβασμό της Σάντος

Την ώρα που η Παλμέιρας κατακτούσε το δεύτερο διαδοχικό της πρωτάθλημα, η ομάδα του θρυλικού Πελέ, η Σάντος, υποβιβαζόταν για πρώτη φορά στην ιστορία της στο πρωτάθλημα Βραζιλίας, αφού ηττήθηκε στο τελευταίο παιχνίδι εντός έδρας με 1-2 από τη Φορταλέζα. Η ήττα προκάλεσε ταραχές και το σκηνικό γύρω από το γήπεδο θύμιζε… μάχη. Οι οπαδοί εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο, ενώ στη συνέχεια οι ταραχές μεταφέρθηκαν στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου «Vila Belmiro». Οι εξαγριωμένοι οπαδοί βανδάλισαν εμπορικούς χώρους και πυρπόλησαν λεωφορεία και πολλά αυτοκίνητα.

Η Σάντος υποβιβάστηκε για πρώτη φορά στα 111 χρόνια ιστορίας της στη Serie B, και πλέον μόνο η Φλαμένγκο και η Σάο Πάολο δεν έχουν γνωρίσει κάτι αντίστοιχο.

Santos were relegated from the Brazilian Serie A today for the first time in their 111-year history. The fans haven’t taken it well…

