Νίκη οι Κινγκς, ρεκόρ καριέρας ο Βεζένκοφ

Σημαντικό διπλό για το Σακραμέντο. Οι Κινγκς πέρασαν από το Φοίνιξ εύκολα, αφού επικράτησαν με 114-106 των Σανς. Έτσι ανέβηκαν στο 12-8, αφήνοντας τους αντιπάλους τους στο 12-10.

Ρεκόρ καριέρας στους πόντους στο ΝΒΑ έκανε ο Σάσα Βεζένκοβ, αφού σταμάτησε στους 14. Προηγούμενη καλύτερη επίδοση ήταν οι 13 που είχε πετύχει κόντρα στους Κλίπερς. Παράλληλα, ο Βούλγαρος φόργουορντ είχε 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα, 5/7 σουτ, 2/3 τρίποντα, 2/2 βολές σε 19 λεπτά συμμετοχής που τον άφησε ο Μπράουν στο παρκέ. Ο Σάσα δίνει τη δική του μάχη να ανεβάσει τα λεπτά συμμετοχής του και να βοηθήσει την ομάδα του να φτάσει σε επιτυχίες.

Για τους νικητές, ο Φοξ ήταν κορυφαίος με 34 πόντους και 7 ασίστ. Ο Σαμπόνις είχε 15 πόντους, 17 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ από 13 πόντους είχαν οι Μάρεϊ και Μονκ. Για τους Σανς που έπαιξαν χωρίς Ντουράντ και Μπιλ, ο Μπούκερ είχε 28 πόντους με 7 ασίστ και 7 ριμπάουντ, ο Γκόρντον είχε 19 πόντους και ο Νούρκιτς μέτρησε 15 πόντους.

Sasha finished the night leading all bench scorers with 14 PTS, 3 REB & 3 STL to help the #BeamTeam secure the W in Phoenix 😤 pic.twitter.com/tW7NcELoH6

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) December 9, 2023