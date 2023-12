Premier League: Γουέλς, η πρώτη γυναίκα διαιτητής που θα σφυρίξει ματς

Η Premier League ετοιμάζεται να γράψει ιστορία στις 23 Δεκεμβρίου όταν η Φούλαμ θα υποδεχθεί την Μπέρνλι στο «Craven Cottage» και το ματς θα διευθύνει γυναίκα διαιτητής, για πρώτη φορά στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης.

Η Ρεμπέκα Γουέλς θα στρέψει πάνω της όλα τα βλέμματα σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στο Νησί. Στις αρχές Νοεμβρίου, η 40χρονη Βρετανίδα ρέφερι είχε γίνει η πρώτη γυναίκα που συμμετείχε σε διαιτητική ομάδα σε ματς της Premier League, καθώς ήταν 4η στο Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Φούλαμ.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Γουέλς έχει διαιτητεύσει ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών και του Euro Γυναικών.

Παράλληλα, ο Σαμ Αλισον ορίστηκε να σφυρίξει την αναμέτρηση της Σέφιλντ με τη Λούτον και θα γίνει ο πρώτος μαύρος διαιτητής που θα διευθύνει ματς Premier League έπειτα από 15 χρόνια. Τελευταίος ήταν ο Ουριά Ρένι, ο οποίος αποσύρθηκε το 2008.

