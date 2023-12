Euroleague: Κοινή ανακοίνωση για τη ρατσιστική επίθεση στο ΣΕΦ

Λίγο πριν την ολοκλήρωση της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Βαλένθια, ο Γάλλος διαιτητής, Ζοσέφ Μπισάγκ, διέκοψε τον αγώνα, αφού δέχθηκε ρατσιστικό σχόλιο από οπαδό που βρισκόταν στις θέσεις πάνω στο παρκέ.

Η ένωση αθλητών μαζί με την ένωση διαιτητών και την επιτροπή προπονητών εξέφρασαν από κοινού τα παράπονά τους για τη συμπεριφορά των οπαδών. Παράλληλα, στην ανακοίνωση εξέφρασαν την ελπίδα τους ότι ο αποκλεισμός του οπαδού θα αποτελέσει κανόνα για αντίστοιχες συμπεριφορές. Θυμίζουμε, πως ο Ολυμπιακός αντέδρασε άμεσα, αφαίρεσε το εισιτήριο διαρκείας του συγκεκριμένου οπαδού και τον απέβαλλε διαπαντός από το ΣΕΦ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Επιτροπή προπονητών, η Ένωση αθλητών και η Ένωση διαιτητών της Euroleague καταδικάζει τη ρατσιστική προσβολή που έγινε από έναν οπαδό ο οποίος καθόταν στις θέσεις δίπλα από το παρκέ στον αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Βαλένθια, ελπίζοντας ότι αυτό το συμβάν θα βοηθήσει τους οπαδούς της EuroLeague να γυρίσουν τις πλάτες τους σε τέτοιες συμπεριφορές.

Έχουμε γίνει μάρτυρες, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, σε μία αύξηση στα λεκτικά και όχι μόνο περιστατικά προς τους παίκτες, προπονητές και διαιτητές. Τα υβριστικά συνθήματα έχουν γίνει αποδεκτά και ξεπερνούν τις γραμμές πολλές φορές. Οι οπαδοί είναι αυτοί που κάνουν την Euroleague ιδιαίτερη και η αφοσίωσή τους είναι παραπάνω από αποδεκτή. Ξέρουμε ότι οι δουλειές μας είναι συνεχώς στο μικροσκόπιο και η θετική κριτική είναι πάντα καλοδεχούμενη, ωστόσο πρέπει να είναι ξεκάθαρα τα όρια της οπαδικής συμπεριφοράς.

Αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο για τους οπαδούς που κάθονται στις θέσεις δίπλα από το παρκέ, όπου έχουν άμεση επαφή με τους παίκτες, τους προπονητές και τους διαιτητές. Θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι κάθε ένας κάτοχος εισιτηρίου για courtside έχει συγκεκριμένους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσει. Αυτοί οι κανόνες αναφέρονται καθαρά στους όρους και προϋποθέσεις όταν αγοράζονται τα εισιτήρια. Δεν ήμαστε κατά στο να δείχνουν οι οπαδοί πάθος, αγάπη και αφοσίωση, αλλά ήμαστε σίγουρα κατά των οπαδών που γίνονται ενεργό κομμάτι μέσα στο ματς.

Η γρήγορη αντίδραση του Ολυμπιακού, με τον άμεσο ισόβιο αποκλεισμό του οπαδού που χρησιμοποίησε ρατσιστική φρασεολογία κατά του διαιτητή Τζόσεφ Μπισάνγκ θα πρέπει να αποτελέσει σημείο αναφοράς από εδώ και στο εξής.

Προπονητές, παίκτες και διαιτητές στέκονται μαζί: Ο ρατσισμός δεν έχει θέση στην EuroLeague!» τονίζεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.

JOINT PRESS RELEASE ON THE RACIAL INCIDENT AGAINST REFEREE JOSEPH BISSANG

🔗 https://t.co/bvzHPEgBZf pic.twitter.com/xrCUHT9mQ2

— EuroLeague Head Coaches Board – EHCB (@HeadCoachesOrg) December 16, 2023