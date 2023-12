EuroLeague: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια του Final 4

Μπορεί η χρονιά να μην έχει αλλάξει, μπορεί να βρισκόμαστε στη 15η αγωνιστική της EuroLeague, αλλά τα εισιτήρια του Final Four έχουν κάνει ήδη… φτερά.

Oλα τα «μαγικά χαρτάκια» γενικής εισόδου εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες, αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά το πόσο μεγάλη ζήτηση έχει το Final Four της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης μπάσκετ.

Aπό τις 24 μέχρι και τις 26 Μαΐου, συνολικά 14.500 οπαδοί αναμένονται να δώσουν το «παρών» στους ημιτελικούς και τους τελικούς που θα λάβουν χώρα στο γήπεδο «Mercedes Benz Arena».

2024 Final Four Berlin general public tickets are sold out 🤩

• All pre-sale tickets were sold within one hour

• General public tickets sold out in less than four hours.

See you in Berlin 🇩🇪 #F4GLORY pic.twitter.com/md0bRFO0w8

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 19, 2023