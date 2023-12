Νέο επεισόδιο στην Τουρκία, πρόεδρος απέσυρε την ομάδα του πριν λήξει το ματς

Λίγες ημέρες μετά τη γροθιά του προέδρου της ομάδας Ανκαραγκούτσου σε διαιτητή, ο πρόεδρος της Ιστανμπούλσπορ απέσυρε την ομάδα του από τον αγώνα με την Τράμπζονσπορ επιρρίπτοντας τις ευθύνες στη διαιτησία.

Ειδικότερα, στο 67ο λεπτό ποδοσφαιριστής της Ιστανμπούλσπορ ανατράπηκε στην περιοχή της αντιπάλου, ο διαιτητής και το VAR «δεν είδαν» παράβαση και στην αντεπίθεση η ομάδα του Τάσου Μπακασέτα έκανε το 2-1 και πέρασε εκ νέου μπροστά στο σκορ.

🚨🇹🇷 Crazy scenes in Turkey…

Istanbulspor president Faiksarıaloğlu stormed onto the pitch mid-game and took his team into the changing room in protest at referee decisions! 🤯pic.twitter.com/FvSGQDw33Y

