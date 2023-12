Σοβαρός ο τραυματισμός του Τσιμίκα, δύσκολα στα playoffs του Euro

Άσχημα τα νέα για τον Κώστα Τσιμίκα, αλλά και για την Εθνική Ελλάδας. Ο Έλληνας αριστερός μπακ υπέστη κάταγμα κλείδας, όπως μετέδωσαν oι Times, με τον τραυματισμό του στο Λίβερπουλ – Άρσεναλ να αποδεικνύεται αρκετά σοβαρός, κάτι που επιβεβαίωσε και ο Γιούργκεν Κλοπ με δηλώσεις του έπειτα από το τέλος του αγώνα.

Εάν επιβεβαιωθεί ο βαθμός του τραυματισμού, ο Τσιμίκας θα μείνει εκτός δράσης για τρεις μήνες και συνεπώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να είναι έτοιμος για το ματς με το Καζακστάν στις 21 Μαρτίου.

Ο «Tsimi» έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 35ο λεπτό του ντέρμπι κορυφής σήμερα στο Ανφιλντ. Ο Έλληνας μπακ δέχθηκε μαρκάρισμα από τον Σακά, έπεσε άτσαλα, γκρεμίζοντας μάλιστα και τον Γιούργκεν Κλοπ.

Την τρέχουσα σεζόν ο Greek Scouser έχει 17 εμφανίσεις σε όλες της διοργανώσεις με τους Reds και έχει μοιράσει τρεις ασίστ.

Kostas Tsimikas hospitalised with collarbone injury after battle with Bukayo Saka. Jurgen Klopp had WIPED OUT, he is unscathed. #LIVARSpic.twitter.com/S4eBjhFJsY

