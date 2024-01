Ανρί: «Είχα κατάθλιψη σε όλη τη διάρκεια της καριέρας μου, έκλαιγα κάθε μέρα»

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση στο podcast «The Diary of a CEO», ο Γάλλος άσος αναφέρθηκε στην κατάθλιψη που βίωσε καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, στην προβληματική σχέση με τον πατέρα του και στα πνευματικά εμπόδια που αντιμετώπισε στην ποδοσφαιρική του καριέρα.

«Είχα κατάθλιψη σε όλη τη διάρκεια της καριέρας μου. Το ήξερα; Οχι. Εκανα κάτι για αυτό; Προφανώς και όχι. Είχα προσαρμοστεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Ελεγα ψέματα στον εαυτό μου και στους άλλους επειδή η κοινωνία δεν ήταν έτοιμη να ακούσει όσα είχα να πω. Ηξερα ότι έλεγα ψέματα στον εαυτό μου, αλλά φρόντιζα αυτά τα συναισθήματα να μη βγαίνουν προς τα έξω, έβαζα την κάπα μου» δήλωσε ο θρυλικός ποδοσφαιριστής που έγραψε ιστορία με τις φανέλες των Αρσεναλ και Μπαρτσελόνα.

Thierry Henry (EXCLUSIVE): “I Cried Every Single Day”, Dealing With Depression, My Childhood Trauma & Fighting For My Dad’s Love!

I had the pleasure of sitting down with one of the Gods of the game – Thierry Henry.

During our conversation, we discussed things that he's never…

— Steven Bartlett (@StevenBartlett) January 8, 2024