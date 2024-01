Τέλος ο Γκρίφιν από τον πάγκο των Μιλγουόκι Μπακς

Ο Εϊντριαν Γκρίφιν αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο των Μπακς έπειτα από 43 αγώνες (ρεκόρ 30-13).

Ο Γκρίφιν προσλήφθηκε το καλοκαίρι από τα «Ελάφια» στην πρώτη ευκαιρία που του δόθηκε να γίνει πρώτος προπονητής, ωστόσο δεν έπεισε και το Μιλγουόκι αναζητά ήδη τον διάδοχό του.

Αυτή τη στιγμή, μεγάλο φαβορί για να γίνει ο νέος προπονητής των Μπακς είναι ο Ντοκ Ρίβερς, πρωταθλητής με τους Σέλτικς το 2008.

Η αδυναμία του Γκρίφιν να φέρει ισορροπία στην ομάδα με τους Αντετοκούνμπο, Λίλαρντ, αλλά και η κάκιστη αμυντική παρουσία ήταν οι αιτίες για το πρόωρο αντίο…

Doc Rivers has emerged as a serious candidate to become the Milwaukee Bucks new head coach, sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/GveEWIozO3

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 23, 2024