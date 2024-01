Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμπι

Παίκτης του Ολυμπιακού και με τη βούλα είναι ο νεαρός Αγγλονιγηριανός σέντερ μπακ Νέλσον Αμπι, ο οποίος αγωνιζόταν στη Ρέντινγκ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Νέλσον Ιγκοντάρο Αμπι. Ο 20χρονος κεντρικός αμυντικός γεννήθηκε στην Αγγλία, στις 28 Αυγούστου 2003 και αφού εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της Ρέντινγκ, πραγματοποίησε ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα τον Σεπτέμβριο του 2020, σε ηλικία 17 ετών.

🔴⚪️ @NelsonAbbey03’ first day as an Olympiacos player! 🏟 pic.twitter.com/F3o3HRoVX5

