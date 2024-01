Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Μόουζες Ράιτ

Παίκτης του Ολυμπιακού και με τη βούλα είναι ο Μόουζες Ράιτ, μιας και ανακοινώθηκε από την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ. Ο Αμερικανός θα έρθει άμεσα στην Ελλάδα το Σάββατο (27/1 – 14:30) και θα ενσωματωθεί στις προπονήσεις του Ολυμπιακού. Ο Αμερικανός σέντερ θα δηλωθεί άμεσα στην Euroleague και όλα δείχνουν πως η πρώτη επίσημη εμφάνισή του θα είναι κόντρα στην Αλμπα, την Τρίτη 30 Ιανουαρίου.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Μόουζες Ράιτ. Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ/σέντερ υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2025.

Το who is whο

Γεννήθηκε: 23/12/1998

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

Ύψος: 2.06

Θέση: Πάουερ φόργουορντ/Σέντερ

Προηγούμενες ομάδες:

Georgia Tech (2017–2021)

Agua Caliente Clippers (2021–2022)

Los Angeles Clippers

Dallas Mavericks

Texas Legends

Zhejiang Golden Bulls (2022–2023)

Shanxi Loongs

Merkezefendi Denizli Basket (2023-24)

Οι φετινοί αριθμοί του…

Σε σύνολο 5 αγώνων στο τουρκικό πρωτάθλημα είχε μέσο όρο 26.4 πόντους, 8.4 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ, 1.4 κλεψίματα και 1.4 κοψίματα.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Ατομικές

All-NBA G League First Team (2022)

ACC Player of the Year (2021)

First-team All-ACC (2021)

ΑCC All-Defensive Team (2021)