«Προσεχώς» Μουντιάλ για παλαίμαχους

Ενα Μουντιάλ παλαιμάχων, αφιερωμένο στους αστέρες του παρελθόντος, ετοιμάζεται από το Elite Players Group.

Ο οργανισμός με μέλη μερικούς από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της ιστορίας, ετοιμάζεται να παρουσιάσει μια νέα διεθνή διοργάνωση για ποδοσφαιριστές άνω των 35 ετών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, το πρώτο Μουντιάλ παλαιμάχων είναι πολύ πιθανό να κάνει ντεμπούτο τον ερχόμενο Ιούνιο, στην Αγγλία.

🚨 New over-35s World Cup is being held in England this summer with some absolute legends taking part. pic.twitter.com/ww6EQNtZZ4

— SPORTbible (@sportbible) February 5, 2024