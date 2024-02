Η «μπλε κάρτα» μπαίνει στο ποδόσφαιρο και φέρνει μεγάλες αλλαγές

Ενα βήμα πριν από μια συγκλονιστική αλλαγή βρίσκεται το ποδόσφαιρο. Σύμφωνα με την Telegraph, το Διεθνές Συμβούλιο Ποδοσφαίρου (IFAB) που είναι υπεύθυνο για τους κανονισμούς, έχει ήδη υπογράψει τα έγγραφα για την εισαγωγή των προσωρινών, δεκάλεπτων αποβολών!

Οι διαιτητές θα μπορούν να στείλουν στον πάγκο για το συγκεκριμένο διάστημα έναν ποδοσφαιριστή είτε για κάποιο αντιαθλητικό φάουλ είτε για ανάρμοστη συμπεριφορά προς κάποιον ρέφερι.

Μάλιστα, η συγκεκριμένη αλλαγή θα φέρει μαζί της και το λανσάρισμα μιας νέας κάρτας. Μαζί με την κίτρινη και την κόκκινη θα δούμε και την… μπλε κάρτa, η οποία θα χρησιμοποιείται για την εφαρμογή αυτών των νέων κανόνων.

EXCLUSIVE: Blue cards to be introduced for football sin-bins, with players removed from field for 10 minutes for cynical fouls or dissent

