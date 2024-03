«Διαστημική» η νέα πίστα της F1 στη Σαουδική Αραβία

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε τη νέα πίστα που θα κατασκευαστεί στην περιοχή Κιντίγια και θα «στεγάσει» τον αγώνα της F1 που διεξάγεται στη χώρα.

Μάλιστα, το καινούριο σιρκουί περιλαμβάνει μια πρώτη στροφή με υψομετρική διαφορά 20 ορόφων.

Υπενθυμίζεται ότι το γκραν πρι της Σαουδικής Αραβίας εντάχθηκε στο αγωνιστικό πρόγραμμα του πρωταθλήματος το 2021, με τον αγώνα να διεξάγεται στην Τζέντα, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας.

Όμως, υπήρχαν εδώ και καιρό σχέδια να κατασκευαστεί μια πίστα αγώνων στην περιοχή Κιντίγια, που βρίσκεται έξω από την πρωτεύουσα Ριάντ και η οποία είναι η… αναδυόμενη πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας σε ό,τι αφορά την ψυχαγωγία, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό.

Rising 20 storeys above ground level, discover a unique elevated corner unlike anywhere else in the world 🏎️🏁☁️ #QiddiyaCity #PlayLife pic.twitter.com/dX4PqLqsGD

