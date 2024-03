Ξέσπασε ο Βινίσιους για τον ρατσισμό που δέχεται στην Ισπανία

Σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα ο Βινίσιους Ζούνιορ ξέσπασε σε δάκρυα όταν μίλησε για τον ρατσισμό και τις επιθέσεις που αντιμετωπίζει στην Ισπανία.

Ωστόσο, τόνισε πως αρνείται να εγκαταλείψει τη χώρα και τη Ρεάλ και θα συνεχίζεται να μάχεται απέναντι στον ρατσισμό.

«Το να παίζεις ποδόσφαιρο είναι πολύ σημαντικό, αλλά ο αγώνας ενάντια στον ρατσισμό είναι επίσης πολύ σημαντικός. Οι έγχρωμοι άνθρωποι πρέπει έχουν μια κανονική ζωή. Αν ήταν έτσι, θα πήγαινα στους αγώνες του συλλόγου μου επικεντρωμένος μόνο στο παιχνίδι. Το μόνο πράγμα που θέλω είναι να παίζω ποδόσφαιρο και να έχουν όλοι μια κανονική ζωή. Η έλλειψη τιμωρίας είναι αυτό που με απογοητεύει περισσότερο, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν χωρίς να συμβεί τίποτα αφού δεν κάνουν τίποτα», τόνισε.

❤️‍🩹🇧🇷 Vinicius got emotional during the Brazil’s press conference after three questions about racism.

“I’m sorry. I just want to play football, do everything for my club and my family, never see black people suffering.pic.twitter.com/TVSj20vsCN

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 25, 2024