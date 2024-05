Η συνέντευξη του Κώστα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Η δουλειά δεν έχει τελειώσει ακόμη»

Δηλώσεις στον Γιάννη Αντετοκούνμπο έκανε μετά το τέλος του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε ο αδερφός του, Κώστας.

«Ημουν ενθουσιασμένος. Οταν ξεκίνησε το ματς, μου έφυγε το άγχος. Η άμυνα ήταν το κλειδί της νίκης. Η δουλειά δεν έχει τελειώσει ακόμα», δήλωσε στον αδερφό του ο σέντερ του Παναθηναϊκού.

