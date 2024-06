Εντιν Τέρζιτς: Ο «Ultras» της Ντόρτμουντ

«Το σερί της Ρεάλ Μαδρίτης στους τελικούς του Champions League είναι μοναδικό αλλά ήρθε η ώρα να της το χαλάσουμε». Λόγια ενός 40χρονου προπονητή που σε λίγες ώρες θα σταθεί δίπλα στον Κάρλος Αντσελότι, θα προσπαθήσει να του πάρει το βαρύτιμο τρόπαιο μέσα από τα χέρια και να στερήσει από την «βασίλισσα» τον θρόνο της. Από την περασμένη Τρίτη που ξεστόμισε αυτές τις κουβέντες ο Εντιν Τέρζιτς, αρκετοί μιλήσανε για ιεροσυλία. Άλλοι θεωρούν πως την «ψώνισε» με την απροσδόκητη πορεία της Ντόρτμουντ στην διοργάνωση.

Ομως μια πρόχειρη αναδρομή αν κάνει κανείς, θα διαπιστώσει πως ο Γερμανοβόσνιος προπονητής της Ντόρτμουντ μπορεί να είναι φιλόδοξος, όχι όμως και «ψώνιο».

Απλώς το πιστεύει πολύ. Πιστεύει ότι απόψε το βράδυ στο Γουέμπλεϊ θα σηκώσει την κούπα, πιστεύει στους παίκτες του αλλά και στους νόμους της στατιστικής: Για πόσο η Ρεάλ θα σαρώνει όλους τους τελικούς που θα βρίσκει μπροστά της; Για πόσο θα την συνοδεύει η ικανότητα αλλά και η τύχη; Πόσο άτυχοι θα είναι οι αντίπαλοί της; Έχει κερδίσει και τους οκτώ τελικούς – από τους συνολικά 14 στην ιστορία της- που έχει συμμετάσχει από τότε που το Champions League αντικατέστησε το Κύπελλο Πρωταθλητριών το 1992. Τους πέντε εξ αυτών τις τελευταίες δέκα σεζόν. Αριθμοί ασύλληπτοι, που οι «κιτρινόμαυροι» είναι αποφασισμένοι να τους σταματήσουν.

Πέρα από τα νούμερα, όμως, πέρα και πάνω απ΄ όλα, μέσα του μιλάει το οπαδικό ένστικτο. Ο Τέρζιτς δεν είναι ένας επαγγελματίας τεχνικός με την στενή έννοια του όρου.

Είναι ένας οπαδός της Ντόρτμουντ και επειδή δικαίως αρκετοί θα ισχυριστούν πως «μας τα είπαν και άλλοι αυτά», μπορούν να δουν το βίντεο από τις αντιδράσεις του και το «δάκρυ κορόμηλο» πέρυσι τέτοιο καιρό, όταν έχασε την Bundesliga την τελευταία αγωνιστική μετά το 2-2 επί της Μάιντς.

Και όσοι δεν πείθονται και από αυτό, πρόσφατα τα social γέμισαν με μια φωτογραφία του από το 2012, όπου, άγνωστος μεταξύ αγνώστων, παρακολουθεί την αγαπημένη του ομάδα από τις εξέδρες του «Βεστφάλεν» να κατακτά την Μπουντεσλίγκα φορώντας το κίτρινο κασκόλ στον λαιμό.

In 2012, Edin Terzić watched Dortmund win their last Bundesliga title – under Jürgen Klopp – as a fan.

After holding different roles at the club, including assistant coach and technical director, he has now taken them to a Champions League final as its head coach. 🟨⬛️#BVB pic.twitter.com/DaO550iGdv

— The Coaches’ Voice (@CoachesVoice) May 7, 2024