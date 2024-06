Conference League: 4 παίκτες του Ολυμπιακού στην κορυφαία 11αδα

Τέσσερις ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, ο οποίος με τη νίκη του επί της Φιορεντίνα κατέκτησε τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο ελληνικής ομάδας, περιλαμβάνονται στην καλύτερη 11αδα του φετινού Conference League, όπως την επέλεξε εξειδικευμένη επιτροπή της UEFA.

Πρόκειται για τον Νταβίντ Κάρμο, τον αρχηγό των «ερυθρολεύκων» Κώστα Φορτούνη, τον Ντάνιελ Ποντένσε, αλλά και τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος πέτυχε και το χρυσό γκολ του τελικού, στο 116ο λεπτό της παράτασης.

Την καλύτερη ενδεκάδα συμπληρώνουν επίσης οι Τερατσάνο (Τερματοφύλακας – Φιορεντίνα), Ντοντό (Δεξί μπακ – Φιορεντίνα), Χράνατς (Δεξί στόπερ – Βικτόρια Πλζεν), Μπιράγκι (Αριστερό μπακ – Φιορεντίνα), Βανάκεν (Αμυντικό χαφ – Κλαμπ Μπριζ), ΜακΓκίν (Αμυντικό χαφ – Aστον Βίλα) και Μπέιλι (Δεξί εξτρεμ – Aστον Βίλα).

The 2023/24 Europa Conference League Team of the Season, selected by UEFA’s Technical Observer panel 💫#UECL

