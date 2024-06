Στ. Τσιτσιπάς: Στους «8» του Ρολάν Γκαρός με ανατροπή

Παρότι ηττήθηκε στο πρώτο σετ από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι (νο35 στον κόσμο) με 6-3, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε να προκριθεί πανηγυρικά στους προημιτελικούς του Ρολάν Γκαρός.

Μετά το πρώτο σετ, ο Ελληνας πρωταθλητής ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του, ισοφάρισε στο τάι μπρέικ του δεύτερου σετ (7-6) και έφτασε στη νίκη με 3-1 επί του Ιταλού (6-2 και 6-2 τα άλλα δύο σετ).

Εκεί, θα βρει απέναντί του το νικητή του εν εξελίξει αγώνα της φάσης των «16», ανάμεσα στον Κάρλος Αλκαράθ και Φέλιφ Οζέρ Αλιασίμ.

