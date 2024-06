Τζόκοβιτς: Αποσύρθηκε από το Ρολάν Γκαρός λόγω τραυματισμού

Την ευκαρία να υπερασπιστεί τον τίτλο του έχασε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το Ρολάν Γκαρός, λόγω τραυματισμού στο γόνατο.

Το «άδοξο» τέλος της προσπάθειάς του για το 25ο Γκραν Σλαμ έχει ως αποτέλεσμα ο Σέρβος πρωταθλητής να χάσει την πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη, έπειτα από αρκετό καιρό.

«Λόγω ρήξης έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο (που ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια μαγνητικής τομογραφίας), ο Τζόκοβιτς, ο οποίος επρόκειτο να αντιμετωπίσει αύριο τον Κάσπερ Ρουντ στα προημιτελικά, αναγκάστηκε να αποσυρθεί από το τουρνουά Ρολάν Γκαρός», ανακοίνωσαν οι διοργανωτές.

Djokovic has withdrawn from Roland-Garros due to a right knee injury.

Wishing Novak a speedy recovery 🧡 pic.twitter.com/Ilb6HynTzw

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2024