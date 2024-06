Κέβιν Κάμπελ: Πέθανε ο βετεράνος επιθετικός του αγγλικού ποδοσφαίρου

Ο Κέβιν Κάμπελ απεβίωσε σε ηλικία 54 ετών, μετά από σύντομη ασθένεια και παραμονή στο νοσοκομείο για περίπου δύο εβδομάδες.

Ο εκλιπών έκανε σημαντική καριέρα στα αγγλικά γήπεδα με τα «χρώματα» της Αρσεναλ, της Εβερτον και της Νότιγχαμ Φόρεστ, ενώ όταν αποχώρησε από την ενεργό δράση, εργάσθηκε και ως σχολιαστής αγώνων.

«Είμαστε συντετριμμένοι από την είδηση ότι ο πρώην επιθετικός μας, Κέβιν Κάμπελ πέθανε μετά από σύντομη ασθένεια», αναφέρεται στην σχετική ανάρτηση της Αρσεναλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την επισήμανση πως «Ο Κέβιν λατρεύτηκε από όλους στο κλαμπ».

We are devastated to learn that our former striker Kevin Campbell has died after a short illness.

Kevin was adored by everyone at the club. All of us are thinking of his friends and family at this difficult time.

