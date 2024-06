Κέβιν Κάμπελ: Ο παίκτης που δεν ξέχασε τις ρίζες του

Η είδηση επισκίασε ακόμα και τους αγώνες του Euro που ήδη κάνει τα πρώτα του βήματα στα γήπεδα της Γερμανίας. Ο Κέβιν Κάμπελ «έφυγε» σε ηλικία 54 ετών δίνοντας μια άνιση και σύντομη μάχη στο νοσοκομείο για περίπου δύο εβδομάδες.

Ο Αγγλος πρώην άσος της Αρσεναλ και της Εβερτον δεν ήταν απλά ένας ακόμα παίκτης που είχε περάσει από τα γήπεδα της Premier League. Ηταν ένας επιθετικός που συνδύαζε τη φινέτσα, τη δύναμη και την ικανότητα τελειώματος με μεγάλη επιτυχία κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης και σημαντικής καριέρας.

Ο Κάμπελ, έγινε ιδιαίτερα γνωστός όταν φόρεσε τη φανέλα των «κανονιέρηδων» από το 1988 μέχρι το 1995 καθώς μαζί τους κατέκτησε τον τίτλο το 1991, το Κύπελλο και το Λιγκ Καπ το 1993, όπως και ένα Κύπελλο Κυπελλούχων το 1994. Η άλλη κορυφαία στιγμή της καριέρας του Κάμπελ ήρθε όταν εντάχθηκε στην Έβερτον ως δανεικός από την τουρκική Τραμπζονσπόρ τον Μάρτιο του 1999 για να τερματίσει μια εφιαλτική περίοδο στην Τουρκία, σκοράροντας εννέα γκολ σε οκτώ παιχνίδια και βοηθώντας την ομάδα του Γουόλτερ Σμιθ να αποφύγει τον υποβιβασμό.

‘Kevin and his dickie bows will remain in our fondest of memories’

Έγινε μια διαχρονικά αγαπητός στην Έβερτον για το νικητήριο γκολ στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ με 1-0 στο Άνφιλντ τον Σεπτέμβριο του 1999.

Γεννημένος στο Λάμπεθ, ο Κάμπελ ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Άρσεναλ, κατακτώντας το Κύπελλο Νέων της FA το 1988 και σημειώνοντας 59 γκολ σε μία μόνο σεζόν σε αυτό το επίπεδο.

Συχνά έπαιζε στη σκιά επιθετικών, όπως ο Άλαν Σμιθ, ο Πολ Μέρσον και τελευταία ο Ίαν Ράιτ, αλλά η προσαρμοστικότητα, η ευελιξία και η ομαδική ηθική του Κάμπελ, σε συνδυασμό με το φυσικό ένστικτο του επιθετικού, τον έκαναν ζωτικό συστατικό των επιτυχιών του προπονητή Τζορτζ Γκράχαμ στο «Χάιμπουρι».

Το καλοκαίρι του 1995 πωλήθηκε στη Νότιγχαμ Φόρεστ για 2,5 εκατομμύρια λίρες, αν και η ομάδα υποβιβάστηκε στο τέλος της δεύτερης σεζόν του εκεί. Παρά τον υποβιβασμό, παρέμεινε στη Φόρεστ και με 23 γκολ τη βοήθησε να επιστρέψει άμεσα στην Premier League, όμως στο τέλος της σεζόν η απόφαση της διοίκησης να τον πουλήσει στην Τραμπζονσπόρ, προκάλεσε την έντονη αντίδραση των οπαδών, αλλά και του συμπαίκτη του Πιερ φαν Χόιντονκ, ο οποίος για ένα διάστημα δεν δεχόταν να αγωνιστεί διαμαρτυρόμενος για την αποχώρηση του συμπαίκτη του.

Τα πράγματα στην Τουρκία δεν πήγαν καλά, καθώς δέχτηκε ακόμα και ρατσιστική επίθεση από τον τότε πρόεδρο της ομάδας μετά από μια βαριά εντός έδρας ήττα: «Αγοράσαμε έναν κανίβαλο που αυτοαποκαλείται επιθετικός», δήλωσε στους δημοσιογράφους προκαλώντας την έκρηξη του παίκτη: «Αυτή είναι η μεγαλύτερη προσβολή που έχω δεχτεί στη ζωή μου. Τίποτα, καμία συγγνώμη, δεν μπορεί να επουλώσει τον τραυματισμό. Θα ήταν καλύτερα αν μου επιτρεπόταν να φύγω με την περηφάνια μου», απάντησε και λίγο μετά έκανε πράξη την απόφασή του επιστρέφοντας στο Νησί για την Εβερτον, παρά το γεγονός μάλιστα ότι και οι συμπαίκτες του, αλλά και οι οπαδοί της τουρκικής ομάδας τον στήριξαν στην κόντρα του απέναντι στον πρόεδρο.

Παρέμεινε στην Έβερτον για περισσότερες από πέντε σεζόν ως βασικός, αρχικά υπό τον Σμιθ και στη συνέχεια υπό τον διάδοχό του Ντέιβιντ Μόγιες. Είναι ο πέμπτος καλύτερος σκόρερ της Έβερτον στην Premier League με 45 γκολ, σκοράροντας 51 φορές σε 164 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις για τον σύλλογο.

Ο Κάμπελ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του Γουέιν Ρούνεϊ, αφότου εμφανίστηκε στο προσκήνιο ως 16χρονος στην Έβερτον, λειτουργώντας ως ο έμπειρος, αξιόπιστος και οδοιπόρος καθοδηγητής του λαμπρού νεαρού παίκτη. Νωρίτερα είχε επιτελέσει παρόμοιο ρόλο του καθοδηγητή με τον Φράνσις Τζέφερς, όταν εκείνος πέρασε από την Έβερτον, προτού αγωνιστεί στην Άρσεναλ.

Absolutely devastated to hear the news about Kev. Thinking of all his family and friends. Kev was a great team mate but more importantly a brilliant person who helped me a lot in my earlier years. 💙 pic.twitter.com/h0MEQvTP3L

— Wayne Rooney (@WayneRooney) June 15, 2024