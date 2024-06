Επεισόδια ξέσπασαν μεταξύ οπαδών μέσα στο στάδιο του Ντόρτμουντ πριν από τον αγώνα της Τουρκίας με τη Γεωργία στο πλαίσιο του Euro 2024.

Περίπου 40 οπαδοί από κάθε ομάδα οπαδών ενεπλάκησαν σε συμπλοκές. Η αστυνομία κινήθηκε άμεσα και έφτιαξε μία ανθρώπινη ζώνη ανάμεσά τους, ανέφερε δημοσιογράφος του Reuters που βρισκόταν μέσα στο στάδιο.

Current scenes in Dortmund for the #Turkey v #Georgia game! 😢#TURGEO | #EURO2024 pic.twitter.com/OqVnnFuGcE

