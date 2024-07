Στ. Τσιτσιπάς: Με το δεξί στο Wimbledon, 3-0 τον Τάρο Ντάνιελ

Το εισιτήριο για τον β’ γύρο του Wimbledon κέρδισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος επικράτησε με 3-0 σετ απέναντι στον Ιάπωνα Τάρο Ντάνιελ.

Ο Ελληνας τενίστας εξασφάλισε την πρόκριση, καταφέρνοντας να κάμψει την αντίσταση του αντιπάλου του, κερδίζοντας 7-6, 6-4 και 7-5.

Πλέον περιμένει τον αντίπαλό του, ο οποίος θα προκύψει από τον αγώνα μεταξύ του Φινλανδού Εμιλ Ρουσουβουόρι και του Αμερικανού Μακένζι ΜακΝτόναλντ.

No.11 seed Stefanos Tsitsipas fends off a valiant Taro Daniel 7-6(5), 6-4, 7-5 to progress to the second round 🇬🇷#Wimbledon pic.twitter.com/vo3oN9RVTb

