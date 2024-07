Στίβος: Κυριακή με μεγάλα παγκόσμια ρεκόρ από δύο γυναίκες

Λιγότερο από τρεις εβδομάδες πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, ο γυναικείος στίβος γιόρτασε την Κυριακή την κατάρριψη όχι ενός, αλλά δύο παγκόσμιων ρεκόρ, στο ύψος και στα 1.500 μέτρα, με το πρώτο να… πέφτει ούτε λίγο ούτε πολύ ύστερα από 37 χρόνια.

Το νέο παγκόσμιο ρεκόρ στο ύψος γυναικών σημείωσε η Ουκρανή Γιαροσλάβα Μάχουτσικ στο πλαίσιο του Diamond League του Παρισιού, ξεπερνώντας τα 2,10 μέτρα.

Το συγκεκριμένο αγώνισμα ήταν αυτό που συγκέντρωσε τα περισσότερα βλέμματα στην «Πόλη του Φωτός» και όχι αδικαιολόγητα.

Η Ουκρανή άλτρια, ύστερα από έναν αξέχαστο αγώνα, κατάφερε να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ που κρατούσε εδώ και πάρα πολλά χρόνια η θρυλική Βουλγάρα Ολυμπιονίκης Στέφκα Κονσταντίνοβα.

Αφού ξεπέρασε τα 2,07 μ., επίδοση που την έφερε στην τρίτη θέση όλων των εποχών, η Μάχουτσικ δεν θέλησε να χάσει την ευκαιρία που είχε μπροστά της, κατανοώντας κι η ίδια ότι βρίσκονταν σε εξαιρετική ημέρα.

That feeling when you’ve just casually broken a 37-year-old world record in the women’s high jump.

🇺🇦✨ Yaroslava Mahuchikh, ladies and gentlemen. https://t.co/YCOYa7yasL#ParisDL🇫🇷#DiamondLeague

📷 @chiaramontesan2 pic.twitter.com/7Qsw8sKmbh

— Wanda Diamond League (@Diamond_League) July 7, 2024