Επεισόδιο ξυλοδαρμού σε κλαμπ της παραλιακής με «πρωταγωνιστές» διεθνείς Κροάτες

Σε βίαιο επειδόσιο που σημειώθηκε σε νυχτερινό κέντρο της παραλιακής, συμμετείχαν οι παίκτες του ΝΒΑ, Ιβιτσα Ζούμπατς και Ντάριο Σάριτς, τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες μετά τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδος με την Κροατία, στο πλαίσιο του προολυμπιακού τουρνουά.

Σε βίντεο που εξασφάλισε το TMZ Sports, με πλάνα μέσα από το νυχτερινό κέντρο, αποτυπώνεται ο Ζούμπατς, ο οποίος αγνωίζεται με τα χρώματα των Λος Αντζελες Κλίπερς, να έχει εμπλακεί σε καυγά με κάποιον άνδρα και στη συνέχεια με άτομα από το προσωπικό ασφαλείας της επιχείρησης.

Στη συνέχεια κι ενώ τα πνεύματα οξύνθηκαν, ο Σάριτς εισέρχεται στο πλήθος, σπεύδοντας να βοηθήσει τον συμπαίκτη του.

Σε κάποιο σημείο της συμπλοκής, ένας άνδρας φέρεται να ακινητοποιεί με λαβή τον Σάριτς στο έδαφος, με τον αθλητή των Ντένβερ Νάγκετς να δέχεται χτυπήματα στο σώμα και στο πρόσωπο.

Ασαφής παραμένει η αιτία του επεισοδίου, το οποίο, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ολοκληρώθηκε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

NBA players Ivica Zubac & Dario Saric were involved in a bar fight near Athens, Greece early this morning (around 5:30 AM local time) — following their game (Team Croatia) against Greece.

Much of the confrontation was caught on video.

At one point, another man seems to put Saric… pic.twitter.com/Y72trC76Mn

— michael j. babcock (@mikejbabcock) July 8, 2024