Μ. Τεντόγλου: Πρώτος στο μίτινγκ «Ιστβαν Γκιουλάι» και έφυγε για Παρίσι

Στην τελευταία του αγωνιστική υποχρέωση πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε την πρώτη θέση στο μίτινγκ «Ιστβαν Γκιουλάι» της Ουγγαρίας, πραγματοποιώντας άλμα στα 8,23 μ. (-0,6).

Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι επικεντρώνεται πλέον στο κορυφαίο αθλητικό ραντεβού του πλανήτη, εκεί όπου θα προσπαθήσει να υπερασπιστεί το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Ο Τεντόγλου ξεκίνησε τον αγώνα με μη ολοκληρωμένο άλμα, ενώ στη συνέχεια, πέτυχε 7,65μ. στη δεύτερη προσπάθεια και 8,18μ. στην τρίτη.

Στο τέταρτο άλμα του, ο Ελληνας πρωταθλητής σημείωσε 8,23μ. (-0,6) και έκανε 8,03μ. στο πέμπτο, ενώ δεν εκτέλεσε το έκτο του άλμα.

The flying Greek ✈️

🇬🇷’s Miltiadis Tentoglou edges Mattia Furlani to victory in the men’s long jump with a leap of 8.23m in Székesfehérvár 👏

#ContinentalTourGold pic.twitter.com/c9Yog1sJN8

— World Athletics (@WorldAthletics) July 9, 2024