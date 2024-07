Γουίμπλεντον: Ο Αλκαράθ νίκησε τον Μεντβέντεφ στα ημιτελικά

Ο Κάρλος Αλκαράθ κατάφερε να νικήσει τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ και να φτάσει στον δεύτερο συνεχόμενο τελικό του Γουίμπλεντον.

Ο υπερασπιστής του τίτλου στο τουρνουά του Λονδίνου χρειάστηκε ανατροπή για να ξεπεράσει ένα ασταθές πρώτο σετ και να κερδίσει τον Ρώσο πρωταθλητή με 6-7 (1), 6-3, 6-4, 6-4.

Ο Αλκαράθ, του οποίου η εμφάνιση στο τουρνουά μέχρι στιγμής χαρακτηρίζεται από λάθη στη συγκέντρωση και μειωμένη ένταση, βρέθηκε πίσω καθώς ο Μεντβέντεφ πήρε το πρώτο σετ στο τάι μπρέικ.

“I didn’t say Spain is going to win, I’m just saying it’s going to be a really fun day” 😂

Carlos Alcaraz, ever the diplomat 👏#Wimbledon pic.twitter.com/s1HZQrN8ZC

