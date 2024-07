Τέλος από την Εθνική Αγγλίας ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ – «Ηταν τιμή μου»

O Γκάρετ Σάουθγκεϊτ ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή του από τη θέση του προπονητή της Εθνικής Αγγλίας.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία φιλοδοξούσε να επεκτείνει το συμβόλαιό του καθώς ήταν εκείνος που οδήγησε την ομάδα στον τελικό του Euro 2024, αλλά ο ίδιος αποφάσισε να αναζητήσει μια νέα πρόκληση για την καριέρα του.

«Ως περήφανος Άγγλος, ήταν τιμή μου να είμαι παίκτης και προπονητής της Αγγλίας. Για εμένα σήμαινε τα πάντα και τα έδωσα όλα. Αλλά ήρθε η ώρα για αλλαγή και ένα νέο κεφάλαιο. Ο τελικός της Κυριακής στο Βερολίνο κόντρα στην Ισπανία ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι ως προπονητή της Αγγλίας» δήλωσε ο ίδιος.

Ο 53χρονος που βρίσκεται στο «τιμόνι» των «Τριών Λιονταριών» εδώ και οκτώ χρόνια, θεωρείται ο πιο επιτυχημένος προπονητής λόγω των υψηλών επιδόσεων σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις.

Η Αγγλία είχε φτάσει στους τελικούς και του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2021 όπου ηττήθηκε από την Ιταλία, αλλά και ημιτελικά του Μουντιάλ του 2018, όπου έχασε από την Κροατία.

Σύμφωνα με τον Guardian, μεταξύ των επίδοξων διαδόχων του Σάουθγκεϊτ στην τεχνική ηγεσία της Αγγλίας, βρίσκονται ο Έντι Χάου της Νιουκάστλ, ο πρώην προπονητής της Μπράιτον και της Τσέλσι, Γκράχαμ Πότερ και ο πρώην τεχνικός της Μπάγερν Μονάχου και της Τσέλσι, Τόμας Τούχελ.

Following the announcement Gareth Southgate has resigned as England manager, here are the men with the best odds of taking the role

Graham Potter: 6/4

Eddie Howe: 5/1

Lee Carsley: 11/2

Thomas Tuchel: 6/1

Mauricio Pochettino: 7/1

Jurgen Klopp: 14/1https://t.co/IZ0IAw9a4T

— Metro (@MetroUK) July 16, 2024