Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Πιρόλα – «Ηταν μια εύκολη απόφαση»

Ο Λορέντσο Πιρόλα αποτελεί το πέμπτο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού στην καλοκαιρινή περίοδο, αλλά παράλληλα τον πρώτο Ιταλό κεντρικό αμυντικό που θα φορέσει τη φανέλα των Πειραιωτών στην Ιστορία τους. Ο Πιρόλα, επίσης, είναι ο 5ος παίκτης από τη γειτονική χώρα που θα συνεχίσει την καριέρα του στο λιμάνι, μετά τους Τσενάμο, Γκρέκο, Μαρέσκα και Λεάλι.

Στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Ολυμπιακού, ο νεαρός στόπερ, τόνισε ότι δεν ήταν δύσκολο να αποφασίσει για το πού θα συνεχίσει την καριέρα του, από τη στιγμή, μάλιστα, που η πρόταση που του έγινε προερχόταν από την ομάδα που κατέκτησε το Europa Conference League.

Αναλυτικά: «Ο Ολυμπιακός είναι σίγουρα ο πιο σημαντικός σύλλογος στην Ελλάδα, κέρδισε πρόσφατα το Conference League επομένως φέτος έχει την ευκαιρία να κάνει μια καλή πορεία στο Europa League. Ηταν μια εύκολη και γρήγορη απόφαση για εμένα να δεχτώ την πρόταση, και είμαι σίγουρος ότι έκανα σωστά που ήρθα εδώ να παίξω.»

Το αν έπαιξε ρόλο στη μεταγραφή ότι ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Conference League:

«Σίγουρα έπαιξε ρόλο γιατί θα αγωνιστεί εφέτος σε μια σημαντική ευρωπαϊκή διοργάνωση και αυτό είναι πολύ σπουδαίο για όλους τους συμπαίκτες μου και ήταν ένας από τους λόγους που με έπεισαν, όμως είμαι σίγουρος ότι ήρθα σε έναν μεγάλο ελληνικό σύλλογο και ελπίζω να τα πάω καλά και να αποδείξω την αξία μου.

Ελπίζω πως θα είμαι στη διάθεση του προπονητή και των φιλάθλων για να δίνω το μάξιμουμ στο γήπεδο, όπως κάνω πάντα και ελπίζω να είμαι έτοιμος το συντομότερο δυνατό. Θα είμαι απόλυτα αφοσιωμένος και ανυπομονώ για τη στιγμή που θα αγωνιστώ στο πρώτο παιχνίδι μπροστά στους φιλάθλους μας.»

Το μήνυμά του προς τον κόσμο του Ολυμπιακού:

«Θέλω να χαιρετήσω τους οπαδούς μας και να τους ευχαριστήσω για την υποδοχή, γιατί ήρθα πολύ πρόσφατα, όπως μου γράφουν πολλοί. Θα βρεθούμε σύντομα στο γήπεδο. Φόρτσα Ολυμπιακέ.»

🔴⚪🗣️ Οι πρώτες δηλώσεις του Πιρόλα στο Olympiacos TV! / Pirola’s first statements on Olympiacos TV!#Olympiacos #Welcome #Transfer #Pirola #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/037Mie14KQ

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 20, 2024