Αντι Μάρεϊ: Αποσύρεται από την ενεργό δράση μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Την απόσυρσή του από την ενεργό δράση μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι ανακοίνωσε ο τενίστας Αντι Μάρεϊ.

Ο 37χρονος έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter: «Εφτασα στο Παρίσι για το τελευταίο μου τουρνουά. Το να αγωνίζομαι για τη Μεγάλη Βρετανία έχει υπάρξει με διαφορά η πιο αξιομνημόνευτη εμπειρία και είμαι εξαιρετικά περήφανος που θα το κάνω για μια τελευταία φορά».

Arrived in Paris for my last ever tennis tournament @Olympics

Competing for 🇬🇧 have been by far the most memorable weeks of my career and I’m extremely proud to get do it one final time! pic.twitter.com/keqnpvSEE1

— Andy Murray (@andy_murray) July 23, 2024