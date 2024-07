Ολυμπιακοί Αγώνες: Γαλαζοαίματοι, ηθοποιοί και στρατηγοί που κυνήγησαν ένα μετάλλιο

Τι κοινό έχουν η πριγκίπισσα Αννα, ο στρατηγός Πάτον και η Βέρα Γουάνγκ; Ονειρεύτηκαν όλοι ένα ολυμπιακό μετάλλιο στη ζωή τους και πλησίασαν λίγο ή περισσότερο στη διεκδίκησή του.

Μπορεί σήμερα ο Μάικλ Φελπς, ο Γιουσέιν Μπολτ και η Σιμόν Μπάιλς να είναι διάσημοι για τις ολυμπιακές επιδόσεις τους και την επανάσταση που έφεραν στα αθλήματά τους, ωστόσο πολλοί διάσημοι, από γιατροί και σχεδιαστές μόδας έως… βασιλείς, επιχείρησαν να διακριθούν στον «στίβο» των Ολυμπιακών – και κάποιοι τα κατάφεραν.

Η πριγκίπισσα Αννα, αδερφή του βασιλιά Καρόλου, αγωνίστηκε με το άλογο της μητέρας της, Goodwill, στους τριήμερους Ολυμπιακούς αγώνες ιππασίας στο Μόντρεαλ το 1976.

Η βρετανική βασιλική οικογένεια ήταν εκεί για να την εμψυχώσει. Ιππεύοντας από μικρή ηλικία και αγωνιζόμενη από την ηλικία των 11 ετών, η μοναχοκόρη της Ελισάβετ και του Φιλίππου κατέλαβε την 24η θέση στους Αγώνες.

Ο πρώτος σύζυγος της Αννας, Μαρκ Φίλιπς και η κόρη της, Ζάρα Τίνταλ (η οποία κληρονόμησε την αγάπη για την ιππασία από τους γονείς της) συμμετείχαν επίσης σε ολυμπιακές διοργανώσεις, αν και σε διαφορετικές χρονιές. Μόνο η «βενιαμίν» της οικογένειας, ωστόσο, κέρδισε μετάλλιο, το αργυρό ομαδικό, στους Αγώνες του Λονδίνου το 2012.

Η Τζίνα Ντέιβις ήταν ήδη διάσημη και βραβευμένη με Οσκαρ ηθοποιός όταν ξεκίνησε την τοξοβολία από καπρίτσιο το 1997, σε ηλικία 41 ετών. Υστερα από δύο χρόνια σχεδόν καθημερινής προπόνησης, η πρωταγωνίστρια της ταινίας Θέλμα & Λουίζ έβαλε «πλώρη» για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2000 στο Σίδνεϊ, έχοντας μάλιστα σοβαρές προοπτικές. Κατέλαβε την 29η θέση μεταξύ 300 γυναικών στο εθνικό πρωτάθλημα τοξοβολίας των ΗΠΑ και στη συνέχεια προκρίθηκε στα ημιτελικά των Ολυμπιακών δοκιμαστικών στο Νιου Τζέρσεϊ. Από τις 28 αθλήτριες, οι 16 με τις καλύτερες επιδόσεις συνέχισαν στον επόμενο γύρο. Η Ντέιβις τερμάτισε 24η.

Εκτός από τα διάσημα νυφικά της, η Βέρα Γουάνγκ κάποτε σχεδίαζε κοστούμια πατινάζ με πούλιες και παγέτες για τις αθλήτριες του πάγου.

Η Γουάνγκ ήταν κάποτε και η ίδια αθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ, αγωνιζόμενη, μάλιστα, στο εθνικό πρωτάθλημα των ΗΠΑ το 1968, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να προκριθεί στην ολυμπιακή ομάδα εκείνης της χρονιάς – ένα επίτευγμα που θα την καθιστούσε την πρώτη Αμερικανίδα ασιατικής καταγωγής Ολυμπιονίκη του καλλιτεχνικού πατινάζ. Μετά το τέλος της καριέρας της στο πατινάζ, η Γουάνγκ μετακόμισε στο Παρίσι για να σπουδάσει ιστορία της τέχνης.

Το καλοκαίρι του 1924, οι φίλαθλοι –και όχι μόνο– συνέρρεαν στην Ολυμπιακή πισίνα Tourelles για να ακολουθήσουν τα κατορθώματα του Τζόνι Βαϊσμίλερ στο νερό, αλλά και για να θαυμάσουν το εκπληκτικό σώμα του υψηλόσωμου άνδρα των 190 εκατοστών και των 86 κιλών.

Για να συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, υπό τη σημαία των ΗΠΑ, ο Ρουμάνος μετανάστης παραποίησε το πιστοποιητικό γέννησής του. Ο περίφημος κολυμβητής, ο οποίος έγινε ο πρώτος άνθρωπος στην Ιστορία που τερμάτισε στα 100 μέτρα σε λιγότερο από ένα λεπτό, κατέκτησε πέντε χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες, που φιλοξενήθηκαν στο Παρίσι.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Βαϊσμίλερ κατέρριψε 28 παγκόσμια ρεκόρ, ενώ χάρη σ’ αυτόν η κολύμβηση έγινε το δεύτερο δημοφιλέστερο Ολυμπιακό άθλημα, μετά τον στίβο.

Επονομαζόμενος και ο «Απόλλων των λιμνών», ο Βαϊσμίλερ έγινε σταρ της μεγάλης οθόνης, καθώς «έδωσε ζωή» στον Ταρζάν σε δώδεκα ταινίες.

Δύο δεκαετίες προτού το βιβλίο «Common Sense Book of Baby and Child Care» κάνει τον παιδίατρο από το Κονέκτικατ διεθνώς γνωστό το 1946, ο νεαρός Σποκ σπούδασε ιστορία και λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο Γέιλ. Ο αρχηγός της ομάδας κωπηλασίας του πανεπιστημίου εντόπισε τον πρωτοετή φοιτητή εντάσσοντάς τον στην ομάδα. Ο Σποκ έλαβε μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1924, όπου το οκταμελές πλήρωμα που εκπροσωπούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες κέρδισε το χρυσό μετάλλιο με 6 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα –16 δευτερόλεπτα μπροστά από τους «αργυρούς» Καναδούς.

July 17, 1924: Yale University’s eight-man rowing team wins the gold medal for the U.S. at the Paris Olympics. Among the medalists is a 21-year-old Benjamin Spock, later famous as the doctor and child-rearing guru. In the water polo final, France defeats Belgium, 3-0. pic.twitter.com/CCG6uvz8ud

— 100YearsAgoNews (@100YearsAgoNews) July 17, 2024