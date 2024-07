Στο Σολτ Λέικ Σίτι οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 2034

Το Σολτ Λέικ Σίτι ανέλαβε την Τετάρτη τη διοργάνωση των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2034 μετά από ψηφοφορία της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

Η πόλη της Γιούτα, η οποία φιλοξένησε τους Χειμερινούς Αγώνες του 2002, συγκέντρωσε 83 ψήφους σε σύνολο 89 στη σύνοδο της ΔΟΕ, αφού είχε ανακηρυχθεί ως η προτιμώμενη επιλογή τον Ιούνιο.

Salt Lake City Utah #SLCUT2034 have been elected the host of the Olympic & Paralympic Winter Games 2034!

Find out more here:

here: https://t.co/BLmUZuqM7W

— IOC MEDIA (@iocmedia) July 24, 2024