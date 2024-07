Ολυμπιακοί Αγώνες: Αποδοκιμάστηκε αθλητής που είχε καταδικαστεί για βιασμό ανήλικης

Ηχηρές αποδοκιμασίες συνόδευσαν το ντεμπούτο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, του Ολλανδού αθλητή Στίβεν Βαν ντε Βέλντε, ο οποίος έχει καταδικαστεί για βιασμό ανήλικης στο παρελθόν.

Ο Ολλανδός αθλητής του μπιτς βόλεϊ, είχε βρεθεί ένοχος το 2016 στη Βρετανία για τον βιασμό ενός 12χρονου κοριτσιού. Το δικαστήριο του είχε επιβάλει αρχικά ποινή τεσσάρων ετών κάθειρξης. Αφότου εξέτισε 13 μήνες στη φυλακή, έναν χρόνο στη Βρετανία και έναν μήνα στην Ολλανδία, ο Βαν ντε Βέλντε αφέθηκε ελεύθερος και εισήλθε εκ νέου στην αγωνιστική δράση το 2017.

Η Ολλανδική Ολυμπιακή Επιτροπή σχολίασε ότι «το παρελθόν ανήκει στο παρελθόν» και ότι το θέμα δεν πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα μπιτς βόλεϊ της Κυριακής, απέναντι στους Ιταλούς Αλεξ Ρανκιέρι και Αντριάν Καραμπούλα από τους οποίους γνώρισαν την ήττα με 2-1, ο Βαν ντε Βέλντε και ο συμπαίκτης του Μάθιου Ιμερς έγιναν δεκτοί με αποδοκιμασίες.

Boos -and some applause – as Steven van de Velde, who was convicted of raping a 12-year-old British girl when he was 19, enters the Stadium with his partner Matthew Immers. The boos were more audible when he was later introduced separately #PARIS2024 pic.twitter.com/yJGjxXKzE9

— Alexandra Topping (@LexyTopping) July 28, 2024